TMW Radio I 4 ko dell'Inter cambiano il parere su Chivu? Il parere degli ospiti

Il ko nel derby è il quarto in campionato in dodici gare per l'Inter. In tanti hanno elogiato l'esordio di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra. Ma questi stop nei big match hanno fatto storcere il naso a più di qualcuno. Ecco cosa ne pensano gli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "E' lì in alto comunque. Capisco la delusione, la differenza l'hanno fatta i portieri. Ora si cambia pagina. Ne ha perse 4 l'Inter ma sono tutte lì. Il problema è che quando ha preso il gol ha giocato senza testa. Si è rivista un po' di frustrazione, ma devono saper superare certi momenti".

Massimo Orlando: "Che doveva fare di più l'Inter? Si sapeva che il Milan avrebbe giocato così, l'Inter ha gestito la palla, ha avuto le sue occasioni. Il gol è un errore grave di Sommer anche, ma cosa poteva fare di più? C'è stato un episodio e un po' di fortuna per Allegri. Sono 4 ko pesanti ma per ieri non sento di muovere nessuna critica".

Christian Recalcati: "Si è parlato malissimo di Inzaghi quando ne ha perse 12. Se si continua così, si va verso quei numeri. La cosa che mi da più fastidio è che hai perso malamente contro squadrette ma contro delle big, al di là dell'Udinese. Non ho nulla contro Chivu, ma qualcosa va rivisto. Devo ancora inquadrare Chivu. Ieri le altre punte dovevano entrare prima".

Federico Bertone: "Credo sia un ko episodico quello nel derby. Ha colpito due pali e ha avuto altre occasioni nel primo tempo. Poteva girare diversamente questa partita. Aprendo il discorso, non credo sia casuale che ne abbia perse già 4 e tre scontri diretti. Il gioco si presta a subire ripartenze e lasciare spazi. E gli errori si ripetono e non si migliora".

Antonio Di Gennaro: "Pesanti, perchè 4 sono troppi per una squadra con l'organico come l'Inter. Alla lunga pesano".