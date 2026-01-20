Ufficiale Addio al Parma, il terzino sinistro Lovik riparte dalla Turchia. Ceduto al Trabzonspor

Il Parma ha appena comunicato di aver chiuso una cessione, quella del terzino sinistro di nazionalità norvegese Mathias Lovik (22 anni), acquistato un anno fa di questi tempi - è arrivato nel calciomercato di gennaio del 2025 - dal Molde e rivenduto adesso nella Super Lig turca, dove giocherà con il Trabzonspor.

Di seguito la nota ufficiale con cui il Parma ha reso noto di aver ceduto Lovik in Turchia: "Parma Calcio comunica di aver perfezionato la cessione a titolo definitivo del calciatore Mathias Løvik alla società Trabzonspor. Il Presidente Kyle J. Krause e tutto il Club rivolgono a Mathias un sentito ringraziamento per la professionalità e l’impegno dimostrati nel corso della sua esperienza in maglia gialloblu e colgono l’occasione per augurargli le migliori fortune, personali e professionali".

Il Parma ha acquistato Lovik dal Molde nei primi giorni di gennaio del 2025, prelevandolo a titolo definitivo per una cifra nemmeno banale come 6 milioni di euro e facendogli firmare un contratto fino al 2029. In questa prima parte di stagione con i ducali, per lui 12 presenze e 742 minuti totali in campo tra Serie A e Coppa Italia. In generale, nell'anno trascorso a Parma, Lovik ha giocato 18 partite ufficiali.