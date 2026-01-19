Lovik al Trabzonspor: il terzino in volo per la Turchia, accordo già arrivato col Parma

E' tutto pronto per il passaggio di Mathias Lovik al Trabzonspor, squadra turca. Secondo quanto riporta Ht Spor, portale turco, è tutto fatto tra le due società per il trasferimento del classe 2002 norvegese, che è già salito un volo privato che lo porterà in Turchia, dove dovrebbe atterrare verso le 20.

Tra la serata di oggi e la mattinata di domani si sottoporrà alle visite mediche, prima di unirsi, già domani, al primo allenamento con il suo nuovo club. Lascia così Parma dopo una sola stagione con pochi lampi positivi, complice anche la concorrenza di Valeri. Appena 18 le presenze raccolte di cui buona parte da subentrato e un solo assist, di pregevole fattura, a Bologna in Coppa Italia, nella sua migliore gara in maglia crociata. Da quella sfida però, un solo minuto disputato all'Arena Garibaldi nel recupero della gara contro il Pisa e ora potrebbe esser già il momento dei saluti, evidenzia ParmaLive.com.