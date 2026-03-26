Ahanor, Camarda e Samuele Inacio: 3 italiani nella NXGN 2026, la Top 50 degli Under 19

Ci sono tre italiani nella classifica dei migliori 50 calciatori Under 19 al mondo: è stata da poco pubblicata la NXGN 2026 (edizione maschile) di GOAL, graduatoria di riferimento per quanto riguarda i giovani talenti in giro per il mondo. Ovviamente il primo posto se lo prende Lamine Yamal, già al top del suo sport grazie alla fiducia di Flick e del Barcellona, poi Estevao del Chelsea e un altro blaugrana come Cubarsì. Poi Mastantuono, Karl, Dowman, l'unico 16enne della Top 20, Vuskovic, Bouaddi, Quenda e Nwaneri. Barcellona e Arsenal sono le uniche ad avere due giocatori in Top 10.

Venendo agli italiani, c'è Honest Ahanor dell'Atalanta in dodicesima posizione, poi Francesco Camarda in 22esima, nonostante una prima stagione tra i professionisti complicata con la maglia del Lecce, e Samuele Inacio, in forza al Borussia Dortmund, che invece è in 44esima posizione.

1. Lamine Yamal (Barcelona)

2. Estevao (Chelsea)

3. Pau Cubarsi (Barcelona)

4. Franco Mastantuono (Real Madrid)

5. Lennart Karl (Bayern Munich)

6. Max Dowman (Arsenal)

7. Luka Vuskovic (Tottenham, in prestito all’Amburgo)

8. Ayyoub Bouaddi (Lille)

9. Geovany Quenda (Sporting CP, già prenotato dal Chelsea)

10. Ethan Nwaneri (Arsenal, in prestito al Marsiglia)

11. Rodrigo Mora (Porto)

12. Honest Ahanor (Atalanta)

13. Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain)

14. Konstantinos Karetsas (Genk)

15. Rio Ngumoha (Liverpool)

16. Gilberto Mora (Club Tijuana)

17. Marc Bernal (Barcelona)

18. Dro Fernandez (Paris Saint-Germain)

19. Mohamed Kader Meite (Al-Hilal)

20. Kendry Paez (Chelsea, in prestito al River Plate)

21. Jorthy Mokio (Ajax)

22. Francesco Camarda (Milan, in prestito al Lecce)

23. Robinio Vaz (Roma)

24. Josh King (Fulham)

25. Charalampos Kostoulas (Brighton)

26. Mikey Moore (Tottenham, in prestito ai Rangers)

27. Kennet Eichhorn (Hertha Berlino)

28. Tylel Tati (Nantes)

29. Nathan De Cat (Anderlecht)

30. Mateus Mane (Wolves)

31. Andrija Maksimovic (RB Leipzig)

32. Sean Steur (Ajax)

33. Kerim Alajbegovic (Red Bull Salzburg)

34. Vasilije Kostov (Red Star Belgrade)

35. Quentin Ndjantou (Paris Saint-Germain)

36. Ian Subiabre (River Plate)

37. Chris Rigg (Sunderland)

38. Karim Coulibaly (Werder Bremen)

39. Cavan Sullivan (Philadelphia Union, al Manchester City nel 2027)

40. Thiago Pitarch (Real Madrid)

41. Viktor Dadason (FC Copenhagen)

42. Alvaro Montoro (Botafogo)

43. Dastan Satpaev (Kairat Almaty, già prenotato dal Chelsea)

44. Samuele Inacio (Borussia Dortmund)

45. Oskar Pietuszewski (Porto)

46. Jeremy Monga (Leicester City)

47. Joan Martinez (Real Madrid)

48. Anisio Cabral (Benfica)

49. Joao Simoes (Sporting CP)

50. JJ Gabriel (Manchester United)