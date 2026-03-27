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Juventus, novità per Spalletti: oggi Holm ha lavorato parzialmente in gruppo
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Novità in casa Juventus per quel che riguarda l'allenamento odierno diretto da Luciano Spalletti. Questa mattina infatti alla Continassa si è visto anche Emil Holm, terzino reduce dalla lesione al soleo destro rimediata nella sfida contro l'Inter dello scorso 14 febbraio.
L'ex Bologna ha lavorato parzialmente in gruppo, avvicinando così il momento del suo rientro effettivo. Da capire a questo punto se il giocatore potrà essere a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida contro il Genoa alla ripresa del campionato dopo la sosta, gara in programma il prossimo 6 aprile alle ore 18 all'Allianz Stadium.
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