Asoli, l'appello del presidente ai tifosi: "Non andate ad Arezzo senza biglietto"

Con riferimento alla partita Arezzo-Ascoli, il Presidente Bernardino Passeri rivolge un accorato appello alla tifoseria bianconera:

“Ci hanno informato che in queste ore starebbe girando negli ambienti della nostra tifoseria un messaggio che invita i tifosi ascolani a recarsi ad Arezzo anche sprovvisti di biglietto. Purtroppo le disposizioni riguardanti la vendita dei tagliandi e l’occupazione del settore ospiti non sono dipese in alcun modo né da noi né dall’Arezzo Calcio, purtroppo sono imposizioni riguardanti l’ordine pubblico che arrivano da organi preposti del Ministero degli Interni, lo stesso Questore di Ascoli si è espresso in favore delle nostre richieste.

Come Società e come Presidente dobbiamo necessariamente chiedere a tutti i tifosi, che non sono riusciti ad acquistare il biglietto, di non recarsi nel capoluogo toscano. Sarebbe un autogol incredibile se dovessimo affrontare le ultime partite di questa stagione con ulteriori limitazioni o divieti per i nostri tifosi, oltre alle eventuali restrizioni personali che potrebbero colpire i singoli.

Il settore pieno sarebbe stato un’ulteriore spinta per i ragazzi in campo, ma non avere il supporto nelle prossime occasioni sarebbe un danno ancora maggiore.

Restiamo uniti, fino alla fine. Pensiamo a noi ed ai nostri obiettivi.

Forza Ascoli e lunga vita alla Regina”.