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Calhanoglu: "Lucescu sempre nel cuore. Chivu? Mi ha scritto, è una persona speciale"

Calhanoglu: "Lucescu sempre nel cuore. Chivu? Mi ha scritto, è una persona speciale"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 14:29Serie A
Ivan Cardia

“C’era stress prima di questa partita, l’abbiamo sentito nei mesi e nelle settimane precedenti”. Hakan Calhanoglu, leader della Turchia che ieri ha battuto la Romania nella semifinale dei playoff per la qualificazione ai Mondiali, commenta così il risultato: “Dopo 24 anni tutti si aspettano di andare ai Mondiali, abbiamo la qualità e il carattere per farlo. Abbiamo giocato una buona partita, non è stato facile: la Romania è una buona squadra con un grande allenatore.

Di fronte c’era l’ex ct turco Mircea Lucescu.
“È un grande uomo e per me rimarrà tale, per sempre nel nostro cuore. Ha costruito la nostra generazione, gli sarò sempre grato, ma volevamo vincere e l’abbiamo fatto”.

Hai parlato con Chivu?
“Non molto, era interessato alle mie condizioni fisiche. Venivo da un infortunio, ma mi sento bene. Mi ha scritto per chiedermi come sto, Chivu è un uomo speciale per me. Sono grato all’Inter, mi hanno dato il tempo per essere pronto a questa partita e devo ringraziare mister Chivu per questo”.

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