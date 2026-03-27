TMW Atalanta, dopo il playoff dell'Italia si tornerà a parlare del rinnovo di Carnesecchi

L'Atalanta ha osservato da vicino il successo dell'Italia di ieri sera contro l'Irlanda del Nord nella prima delle due sfide del playoff per accedere al prossimo Mondiale. Gli uomini di Gennaro Gattuso ora sono attesi dalla trasferta in Bosnia, dove affronteranno i padroni di casa nella gara che darà l'esito finale.

Appuntamento a martedì, per quella che sarà comunque l'ultima gara di questa sosta per le Nazionali. Poi si potrà tornare a pensare al campionato e alla Coppa Italia, così come alle questioni legate ai rinnovi dei contratti, tema caldo in queste settimane finali di stagione. E uno dei nomi al centro dei ragionamenti atalantini è quello di Marco Carnesecchi, portiere protagonista di una grandissima stagione in maglia nerazzurra, con 15 clean sheet portati a casa nelle 42 sfide stagionali fin qui giocate.

Il classe 2000, proprio per questo, è finito nel mirino di diverse big italiane ed europee. Fra queste Inter e Juventus. Ma l'Atalanta, al netto di offerte fuori mercato, non sembra intenzionata ad ascoltare proposte. E infatti al termine dei playoff, ecco che i dirigenti riprenderanno in mano il tema, tornando a dialogare sol suo entourage per arrivare ad un prolungamento con adeguamento economico rispetto all'attuale contratto in scadenza nel 2028.