L'Italia stacca il pass per la finale play-off, Irlanda del Nord battuta 2-0 a Bergamo

L'Italia ha staccato il pass per la finale degli spareggi Mondiali. La Nazionale ha battuto 2-0 l'Irlanda del Nord grazie alle reti realizzate nella ripresa da Sandro Tonali e da Moise Kean. "E' il gol più importante della mia carriera", ha dichiarato il centrocampista del Newcastle che è stato il migliore in campo. "Cosa le lascia questa notte? Nella mia carriera poco, fossero andate male le cose sarebbe stato un macigno - ha aggiunto Gattuso -. Invece a livello di squadra entusiasmo e voglia. Vedere Di Lorenzo che si allena stamattina e poi viene qui, oppure Vicario col gruppo. Vedere Zaccagni, Gabbia e altri giocatori che mi hanno chiamato. Questa per me è una vittoria perché so che per tantissimi anni è stata la forza di tutti noi, il fatto di avere gruppi che stavano bene insieme. Non siamo stati mai i più forti, a far la differenza è stata una squadra solida con una buona mentalità. Il merito è dei ragazzi e questo atteggiamento mi riempie di gioia".

Sull'andamento del match, questo il pensiero di Gattuso: "Nel primo tempo sono stato tranquillo, molto tranquillo. Nell'intervallo abbiamo spiegato bene che dovevamo cercare i due attaccanti e non abbassarci in quel modo. Queste sono gare in cui senti la tensione, ti giochi tanto. Anche la scelta di venire qui, di scegliere uno stadio più piccolo... Se oggi eravamo in uno stadio di 70-80mila persone qualche fischio in più lo sentivamo. E' stato fondamentale il fatto di non far sentire più pressione ai miei ragazzi".

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