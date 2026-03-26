TMW Radio Roma, quale big da sacrificare in estate? Il commento degli opinionisti

La Roma in estate si prepara a una rivoluzione. E per via del FFP dovrà anche sacrificare un big. Si parla di Svilar, Ndicka, Wesley e Konè come maggiori indiziati. Ma qual è quello più sacrificabile? Lo dicono gli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "E' più facile sostituire Ndicka rispetto a Konè. Svilar no".

Roberto Bernabai: "Ndicka, è tutta plusvalenza poi. E' un buon difensore, però di quel livello lo trovi sul mercato. E' più facile sostituirlo. In subordine Konè, ma dovresti attivarti per il sostituto, forse Vlasic del Torino. La Roma ha bisogno di un centrocampista diverso, che abbia gol nei piedi".

Pino Capua: "Quale sarà il piazzamento della Roma? Conterà molto questo. Ci sono Svilar e Konè tra i più appetibili, Svilar è il portiere più in forma e con maggior rendimento. E credo che il primo ad andare sul mercato sia lui. E su Konè c'è l'Inter. Ndicka lo metto come terza alternativa".

Enzo Bucchioni: "Dipende. Io cederei Svilar, perché fai una bella plusvalenza e quest'anno non è stato così determinante come lo scorso anno. E certi segnali devi coglierli".

Massimo Brambati: "La colonna vertebrale di una squadre è portiere centrale difensivo, centrale di centrcoampo e centravanti. L'asse centrale è importantissimo. Io non mi priverei di Svilar".