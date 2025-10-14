Al 74esimo di nuovo Retegui. Ma questo è più bello: l'Italia raddoppia contro Israele
Mateo Retegui trova il gol del raddoppio. A sedici minuti dalla fine, perfetta conclusione a giro dell'ex attaccante dell'Atalanta che batte Glazer e realizza la personale doppietta. Adesso l'Italia deve solo gestire l'ultimo quarto d'ora di match per portare a casa il successo.
CLICCA QUI per leggere la diretta testuale di Italia-Israele
Editoriale di Raimondo De Magistris Siamo anche sfigati: Italia ai play-off anche con 21 punti in 8 gare, Brasile al Mondiale senza patemi nonostante sei sconfitte. Più di qualcosa non torna nella nuova Coppa del Mondo promossa da Infantino
Italia-Israele in corso a Udine. Scontri tra polizia e manifestanti in città: giornalista ferito alla testa
