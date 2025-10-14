Italia, Retegui: "Grandi numeri in attacco. Playoff? Pensiamo alla prossima sosta"

L'attaccante dell’Italia Mateo Retegui ha parlato ai microfoni della Rai, dopo la vittoria per 3-0 nel match contro Israele valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Terza doppietta in azzurro.

"Sono molto contento, è molto importante quello che stiamo facendo. Abbiamo fatto bene, siamo in crescita e questa è la cosa più importante".

E' sempre più la Nazionale degli attaccanti?

"Stiamo facendo grandi numeri in attacco, ma anche in difesa. Siamo contenti".

Adesso inizia l'attesa per marzo?

"Adesso dobbiamo riposare, migliorare e stare con i piedi per terra. Vediamo cosa facciamo alla prossima sosta, per noi molto importante".