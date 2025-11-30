Aldair: "Roma-Napoli sarà una partita favolosa. Scudetto ai giallorossi? Bisogna crederci"

L'ex difensore della Roma Aldair ha parlato all'edizione odierna del Corriere dello Sport della gara di questa sera dei giallorossi contro il Napoli: "Sarà una partita favolosa, tatticamente interessante, tra due squadre aggressive e piene di qualità. Difficile fare pronostici, il sogno naturalmente è uno solo e a tinte giallorosse".

L'ex centrale si è poi soffermato sui singoli partendo da Wesley: "È bravo, è già cresciuto moltissimo. Aspettiamo però a paragonarlo ai big brasiliani del passato. Deve migliorare la fase difensiva, ma è un giocatore dal grande futuro. Mancini e Ndicka? Mi piacciono entrambi, insieme sono fortissimi perché si completano. Ndicka mi somiglia di più, è veloce e scaltro negli anticipi, ma anche Mancini è forte. Gasperini? È bravissimo, capace. La piazza era diffidente all'inizio, ma i risultati ottenuti gli hanno permesso di lavorare in serenità. Può davvero fare grandi cose alla Roma.

Infine un'analisi anche sul fatto che la Roma sia da scudetto: "Bisogna crederci. Bisogna sempre puntare al massimo, specie quando sei davanti a tutti in classifica. Fuori da Trigoria magari è meglio veicolare un altro messaggio, fanno bene a tenere il profilo basso, ma dentro devono convincersi di poterci riuscire. Le altre squadre stanno tutte li, non vedo una favorita o qualcuno nettamente più forte della Roma. È un campionato equilibrato al vertice e la Roma ha la possibilità di arrivare più in alto di tutti".