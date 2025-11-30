Roma, Aldair vota Ndicka: "Mancini mi piace, ma lui mi somiglia di più"

La Roma attende con fermento lo scontro diretto con il Napoli: quale miglior test che il confronto diretto con la squadra Campione d'Italia in carica, per capire le reali intenzioni della squadra di Gian Piero Gasperini nella lotta per lo Scudetto?

L'ex giocatore giallorosso Aldair sa bene cosa significhi portare il Tricolore nella Capitale, avendo vinto il campionato nella stagione 2000/2001. In occasione del suo 60esimo compleanno - che ricorre oggi - il brasiliano ha parlato di alcuni giocatori della Roma nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport oggi in edicola.

A partire dal connazionale Wesley, sula quale spiega: "È bravo, è già cresciuto moltissimo. Aspettiamo però a paragonarlo ai big brasiliani del passato". Questo perché l'esterno, secondo Aldair deve ancora migliorare la fase difensiva, "ma è un giocatore dal grande futuro", aggiunge.

Parlando della difesa poi sceglie il difensore nel quale oggi si rivede maggiormente: "Mancini e Ndicka? Mi piacciono entrambi, insieme sono fortissimi perché si completano. Ndicka mi somiglia di più, è veloce e scaltro negli anticipi, ma anche Mancini è forte".