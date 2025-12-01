Ali Barat elogia Comolli: "Grande dirigente, con lui il futuro della Juventus sarà brillante"

Ali Barat, agente anglo-iraniano a capo della Epic Sports Management, ha vinto per il secondo anno di fila il Golden Agent e ha rilasciato un'intervista a Tuttosport, parlando del prossimo mercato di gennaio: "I club devono bilanciare il Fair Play Finanziario e le regole di sostenibilità, gli allenatori sono sotto pressione per ottenere risultati immediati e i giocatori cercano soluzioni per la seconda metà della stagione, non per i prossimi dieci anni. M’aspetto un mercato invernale con poche mosse, ma molto strategiche. Penso che vedremo prestiti intelligenti, manovre creative e club che cercheranno di sistemare una o due posizioni chiave piuttosto che fare rivoluzioni. Per noi agenti, la priorità è evitare i trasferimenti 'dettati dal panico'".

Il procuratore spiega: "La mossa più efficace raramente è quella con il compenso più alto, ma quella che colloca il giocatore nell’ambiente giusto per la sua crescita e dà all’allenatore ciò che gli manca. Quanto ai 'colpi' a sorpresa, rispetterò la riservatezza. Se dicessi troppo ora, non sarebbe più una sorpresa... Attenzione però a tre difensori, tutti nazionali nelle rispettive rappresentative, che andranno in scadenza il prossimo 30 giugno e che non fanno assolutamente parte della mia scuderia: Ibrahima Konaté del Bayern, Upamecano del Liverpool e Guéhi del Crystal Palace. Se non rinnovano a gennaio...".

Infine un parere su Damien Comolli, direttore generale della Juventus: "Sono convinto che con lui il club sia in ottime mani. Ha svolto un lavoro eccezionale al Tolosa e in precedenza al Liverpool. È uno dei grandi dirigenti del calcio moderno, con una visione chiara, un forte approccio basato sui dati e il coraggio di costruire progetti sostenibili. Con questo tipo di leadership al vertice, il futuro bianconero sarà brillante".