Caos sul volo Pisa-Bari: tensione alle stelle tra giocatori e tifosi dopo il 5-0 di Empoli

Il Bari affonda in campo e sprofonda anche fuori. Dopo il pesantissimo 5-0 subito a Empoli, la squadra di Vincenzo Vivarini si è ritrovata a gestire una situazione esplosiva sul volo Pisa-Bari della notte scorsa. A bordo dello stesso aereo, scrive La Gazzetta dello Sport c'erano alcuni tifosi che avevano assistito alla disfatta toscana: un incrocio evitabile che si è trasformato in un incidente diplomatico.

Bastati pochi commenti ironici per far salire la tensione alle stelle. Ci sono stati momenti particolarmente accesi tra alcuni calciatori e tifosi, con difficoltà evidenti nel riportare la calma a bordo in tempi brevi. All'arrivo all'aeroporto di Palese, la squadra è stata prelevata dalle forze dell'ordine e scortata al San Nicola, dove i giocatori avevano lasciato le auto.

Silenzio della società, bufera su Magalini

Il club di Luigi De Laurentiis non ha rilasciato alcun comunicato ufficiale sulla vicenda, mentre si è fatta pesantissima la posizione del direttore sportivo Giuseppe Magalini e del suo vice Valerio Di Cesare. I tifosi sul web ne chiedono l'esonero immediato, prima che si apra il mercato di gennaio.