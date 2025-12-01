Gautieri sulla Sampdoria: "Con l'improvvisazione non si va da nessuna parte"
Ospite delle colonne di TMW, all'interno della rubrica 'A Tu per Tu', Carmine Gautieri, ex attaccante della Roma oggi allenatore, ha analizzato il momento difficile della Sampdoria in Serie B, reduce dal ko nel derby contro lo Spezia:
“Il calcio non è una scienza esatta. Non si capisce come mai non riesce a svoltare. Con l’improvvisazione non si va da nessuna parte. In Italia non si programma più come prima. Alla Samp manca programma più come prima. Alla Samp manca programmazione”.
SERIE B, 14ª GIORNATA
Cesena-Modena 1-0
43' Blesa
Empoli - Bari 5-0
45+2' Guarino, 52' Shpendi, 66' Yepes, 89' Pellegri, 90+1' Ceesay
Pescara - Padova 0-1
57' Faedo
Reggiana - Frosinone 0-1
56' Koutsoupias
SudTirol - Avellino 0-1
10' Biasci
Venezia - Mantova 3-0
36' Hainaut, 57' e 61' Adorante
Catanzaro - Virtus Entella 3-2
14’ rig Franzoni (VE), 28’ Cassandro (C), 33’ Bariti (VE), 44’ rig. Pontisso (C), 57’ Iemmello (C)
Palermo - Carrarese 5-0
24’ Segre, 44’ Palumbo, 48’, 82’ rig. e 88’ Pohjanpalo
Juve Stabia – Monza 1-1 (in corso)
19’ Birindelli (M), 31’ Candellone (J)
Spezia - Sampdoria 1-0
51’ Artistico
CLASSIFICA
Monza 29 (13)
Frosinone 28 (14)
Modena 26 (14)
Cesena 26 (14)
Venezia 25 (14)
Palermo 23 (14)
Empoli 20 (14)
Avellino 19 (14)
Catanzaro 16 (14)
Reggiana 17 (14)
Juve Stabia 17 (12)
Padova 17 (14)
Carrarese 16 (14)
Entella 15 (14)
Mantova 14 (14)
Südtirol 13 (14)
Bari 13 (13)
Spezia 11 (14)
Sampdoria 10 (13)
Pescara 9 (14)
