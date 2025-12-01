Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, gli arbitri dei recuperi della 14ª giornata: in campo Inter e Atalanta

Serie C, gli arbitri dei recuperi della 14ª giornata: in campo Inter e AtalantaTUTTO mercato WEB
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
Luca Bargellini
Oggi alle 10:49Serie C
Luca Bargellini

Attraverso i propri canali ufficiali l'AIA ha diramato le designazioni arbitrali per i due recuperi della 14ª giornata del campionato di Serie C in programma nel pomeriggio di mercoledì 3 dicembre.

GIRONE A
Dolomiti Bellunesi-Inter U23
Direttore di gara: Filippo Colaninno di Nola

GIRONE C
Casertana-AtalantaU23
Direttore di gara: Andrea Zoppi di Firenze

Articoli correlati
L’Arbitro ormai conta meno del Var. Il protocollo esiste ancora? Conte in testa,... L’Arbitro ormai conta meno del Var. Il protocollo esiste ancora? Conte in testa, vinta un’altra sfida. Napoli, pronto il mercato. Roma ko con tutte le grandi. Chi discute Lautaro non deve tifare Inter
Materazzi: "All'Inter si devono alzare i trofei. Chivu? Sta facendo benissimo" Materazzi: "All'Inter si devono alzare i trofei. Chivu? Sta facendo benissimo"
Condò: "Napoli, la terza prova è definitiva. Chivu l'altro vincitore, Como esperimento... Condò: "Napoli, la terza prova è definitiva. Chivu l'altro vincitore, Como esperimento unico"
Altre notizie Serie C
Foggia, Barilari parla ai tifosi: "Non sono un nemico: qui mi gioco la carriera" Foggia, Barilari parla ai tifosi: "Non sono un nemico: qui mi gioco la carriera"
Rimini escluso dalla Serie C, Giammarioli: "La città non meritava questo epilogo”... TMW RadioRimini escluso dalla Serie C, Giammarioli: "La città non meritava questo epilogo”
Serie C, gli arbitri dei recuperi della 14ª giornata: in campo Inter e Atalanta Serie C, gli arbitri dei recuperi della 14ª giornata: in campo Inter e Atalanta
Vicenza già 'Campione d'inverno'. La formazione di Gallo imprendibile con un +12 Vicenza già 'Campione d'inverno'. La formazione di Gallo imprendibile con un +12
Sambenedettese, Mancinelli e il futuro in panchina: "Accetterò le scelte della società"... Sambenedettese, Mancinelli e il futuro in panchina: "Accetterò le scelte della società"
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Alessandro Bruno saluta il Latina Focus TMWSerie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Alessandro Bruno saluta il Latina
Latina, esonerato il tecnico Alessandro Bruno. Via anche il vice Antonio Piccolo UfficialeLatina, esonerato il tecnico Alessandro Bruno. Via anche il vice Antonio Piccolo
Salernitana, un derby per capire il reale valore della rosa. In 1400 al Vigorito Salernitana, un derby per capire il reale valore della rosa. In 1400 al Vigorito
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni L’Arbitro ormai conta meno del Var. Il protocollo esiste ancora? Conte in testa, vinta un’altra sfida. Napoli, pronto il mercato. Roma ko con tutte le grandi. Chi discute Lautaro non deve tifare Inter
Le più lette
1 Bologna-Cremonese, le probabili formazioni: Miranda verso un turno di riposo
2 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance per Dominguez, Vardy guida la Cremonese
3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Alessandro Bruno saluta il Latina
4 L’Arbitro ormai conta meno del Var. Il protocollo esiste ancora? Conte in testa, vinta un’altra sfida. Napoli, pronto il mercato. Roma ko con tutte le grandi. Chi discute Lautaro non deve tifare Inter
5 Napoli, Conte torna sui 7 giorni di 'vacanza': "In Inghilterra non dovevo neanche chiederli"
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, accertamenti per Vlahovic al JMedical dopo il cambio in lacrime col Cagliari
Immagine top news n.1 Fiorentina e Verona ferme a zero vittorie: nei top 5 campionati europei c'è solo il Wolves a fargli compagnia
Immagine top news n.2 "Nessuna novità, Leao faceva il 9 già 14 anni fa". Parla il tecnico che lo lanciò in Portogallo
Immagine top news n.3 Lazio ancora infuriata dopo il match contro il Milan: il VAR Di Paolo sarà fermato
Immagine top news n.4 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance per Dominguez, Vardy guida la Cremonese
Immagine top news n.5 Come ti cambio il Napoli con uno sfogo: Conte si è ripreso squadra e vetta a modo suo
Immagine top news n.6 La 13^ giornata di Serie A porta a una nuova coppia di prime. Chiude Bologna-Cremonese
Immagine top news n.7 Notte da leoni nella tana dei lupi: il Napoli vince con merito a Roma, Conte si riprende la vetta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.2 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Immagine news podcast n.3 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine news podcast n.4 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola sulla Juventus: “C’è chi fa solo il compitino. Spalletti deve lavorare in fretta”
Immagine news Serie C n.2 Rimini escluso dalla Serie C, Giammarioli: "La città non meritava questo epilogo”
Immagine news Serie C n.3 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 De Paola sulla Juventus: “C’è chi fa solo il compitino. Spalletti deve lavorare in fretta”
Immagine news Serie A n.2 Candela assolve la Roma: "Il ko ci sta. Ma a gennaio dobbiamo fare qualcosa sul mercato"
Immagine news Serie A n.3 Juve, Pessotto: "Scudetto? Accontentarsi è un errore grave. Yildiz ha la mentalità di Alex"
Immagine news Serie A n.4 Materazzi: "All'Inter si devono alzare i trofei. Chivu? Sta facendo benissimo"
Immagine news Serie A n.5 Condò: "Napoli, la terza prova è definitiva. Chivu l'altro vincitore, Como esperimento unico"
Immagine news Serie A n.6 Juventus, accertamenti per Vlahovic al JMedical dopo il cambio in lacrime col Cagliari
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, Maistro: "Prima del gol il mister era un po' incazzato con me"
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, Candellone: "Rigore? A parti inverse avrebbero fischiato il penalty"
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Bandinelli: "Qualcosa doveva scattare ma non era scontato che succedesse"
Immagine news Serie B n.4 Caos sul volo Pisa-Bari: tensione alle stelle tra giocatori e tifosi dopo il 5-0 di Empoli
Immagine news Serie B n.5 Serie B, la classifica assistman: Calò si prende la vetta in solitaria. Lo inseguono in 4
Immagine news Serie B n.6 Gautieri sulla Sampdoria: "Con l'improvvisazione non si va da nessuna parte"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Foggia, Barilari parla ai tifosi: "Non sono un nemico: qui mi gioco la carriera"
Immagine news Serie C n.2 Rimini escluso dalla Serie C, Giammarioli: "La città non meritava questo epilogo”
Immagine news Serie C n.3 Serie C, gli arbitri dei recuperi della 14ª giornata: in campo Inter e Atalanta
Immagine news Serie C n.4 Vicenza già 'Campione d'inverno'. La formazione di Gallo imprendibile con un +12
Immagine news Serie C n.5 Sambenedettese, Mancinelli e il futuro in panchina: "Accetterò le scelte della società"
Immagine news Serie C n.6 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Alessandro Bruno saluta il Latina
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Cremonese, Italiano vede le prime posizioni
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Napoli, il derby del Sole vale molto più di tre punti
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Girelli ammette: "Vorrei un'esperienza all'estero prima di smettere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Soncin: "Sfide con le big sono stimolo per comprendere il livello a cui dobbiamo tendere"
Immagine news Calcio femminile n.3 Terna italiana per Spagna-Germania: Gasperotti arbitrerà la finale di Women's Nations League
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Girelli: "Vogliamo fare meglio con gli USA" Poi parla di Mondiale e futuro all'estero
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Caruso: "Al Bayern cresciuta nel palleggio e nella personalità. USA? Ci aiuterà a crescere"
Immagine news Calcio femminile n.6 Bergamaschi: "USA atleticamente devastanti. Bellissimo portare un pezzo d'Italia all'estero"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…