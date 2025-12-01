Serie C, gli arbitri dei recuperi della 14ª giornata: in campo Inter e Atalanta
TUTTO mercato WEB
Attraverso i propri canali ufficiali l'AIA ha diramato le designazioni arbitrali per i due recuperi della 14ª giornata del campionato di Serie C in programma nel pomeriggio di mercoledì 3 dicembre.
GIRONE A
Dolomiti Bellunesi-Inter U23
Direttore di gara: Filippo Colaninno di Nola
GIRONE C
Casertana-AtalantaU23
Direttore di gara: Andrea Zoppi di Firenze
Articoli correlati
L’Arbitro ormai conta meno del Var. Il protocollo esiste ancora? Conte in testa, vinta un’altra sfida. Napoli, pronto il mercato. Roma ko con tutte le grandi. Chi discute Lautaro non deve tifare Inter
Altre notizie Serie C
Editoriale di Enzo Bucchioni L’Arbitro ormai conta meno del Var. Il protocollo esiste ancora? Conte in testa, vinta un’altra sfida. Napoli, pronto il mercato. Roma ko con tutte le grandi. Chi discute Lautaro non deve tifare Inter
Le più lette
4 L’Arbitro ormai conta meno del Var. Il protocollo esiste ancora? Conte in testa, vinta un’altra sfida. Napoli, pronto il mercato. Roma ko con tutte le grandi. Chi discute Lautaro non deve tifare Inter
Ora in radio
13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Primo piano
Fiorentina e Verona ferme a zero vittorie: nei top 5 campionati europei c'è solo il Wolves a fargli compagnia
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile