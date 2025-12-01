Vicenza già 'Campione d'inverno'. La formazione di Gallo imprendibile con un +12
Dopo aver pareggiano nello scontro diretto contro l'Union Brescia lo scorso weekend, nella giornata di ieri il Vicenza si è portato a casa quello contro il Lecco.
Un successo, quello ottenuto contro gli uomini di Federico Valente, che porta a 12 le lunghezze di vantaggio del Lanerossi proprio sui lombardi, riuscendo così a conquistare il titolo di 'Campione d'inverno' con tre turni d'anticipo.
E neanche il Brescia, attualmente con una gara in meno in virtù del posticipo da giocare questa sera contro il Cittadella, può far nulla. Anche in caso di bottino pieno della Leonessa e tris di ko dei biancorossi il titolo di metà stagione rimarrebbe comunque nelle mani dei ragazzi di Fabio Gallo.
