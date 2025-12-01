Sampdoria, Cherubini: "Serve fame, senza quella non ci sono risultati"

La Sampdoria incassa un’altra sconfitta pesante e viene superata in classifica dallo Spezia, uscito vincitore dal derby del Picco. Al termine del match ha parlato Luigi Cherubini, che non ha cercato alibi e ha messo al centro un solo tema: la fame.

"Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ma non basta per una maglia e una piazza come la nostra - ha spiegato l’attaccante blucerchiato - Le scuse sono finite: sappiamo la situazione in cui siamo, lavoriamo sempre al cento per cento e dobbiamo uscirne tutti insieme. Con sacrificio e fame sono convinto che ci riusciremo. Ce lo meritiamo noi per come ci alleniamo, se lo meritano i tifosi e tutte le persone che lavorano ogni giorno per la Sampdoria".

Per Cherubini, la chiave delle difficoltà è la stessa sia in fase offensiva che difensiva: "Il problema per sbloccare le partite è identico a quello per cui subiamo gol: ci manca fame. Fame di segnare e fame di non prendere reti. Non possiamo permetterci cali di concentrazione, la classifica parla chiaro".

Il numero 9 blucerchiato guarda anche al percorso che attende la Samp: "Ogni partita ormai è decisiva. Lo sapevamo anche oggi. Il mister e il suo staff ci hanno dato qualcosa in più, c’è più intensità, ma senza fame non arrivano risultati".