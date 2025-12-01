Serie B, la classifica assistman: Calò si prende la vetta in solitaria. Lo inseguono in 4

Con il campionato di Serie B riprende anche la sfida fra i calciatori del torneo cadetto per le classifiche individuali. Quella per i marcatori, ma anche per quella degli assist.

Al termine della quattordicesima giornata di campionato in vetta, con cinque assist, troviamo Giacomo Calò del Frosinone, seguito ad una lunghezza di distanza da Tommaso Berti del Cesena e dall tandem del Venezia composto da Kike Perez e John Yeboah.

Di seguito le prime posizione della classifica (dati Lega B):

Cinque assist - Giacomo Calò (Frosinone),

Quattro assist - Tommaso Berti (Cesena), Joel Pohjanpalo (Palermo), Kike Perez e John Yeboah (Venezia),

Tre assist - Lorenzo Maria Dickmann (Bari), Mattia Finotto (Carrarese), Simone Pontisso (Catanzaro), Salvatore Elia e Rares Ilie (Empoli), Ilias Koutsoupias (Frosinone), Luca Magnino (Modena), Niccolò Pierozzi (Palermo), Matteo Dagasso e Gaetano Letizia (Pescara), Massimo Bertagnoli e Manuel Marras (Reggiana), Tommaso Fumagalli (Virtus Entella)

Due assist - Valerio Crespi e Dimitris Sounas (Avellino), Fabio Abiuso, Luis Hasa e Simone Zanon (Carrarese), Pietro Iemmello e Filippo Pittarello (Catanzaro), Cristian Shpendi (Cesena), Lorenzo Ignacchiti, Duccio Degli Innocenti, Brando Moruzzi e Pietro Pellegri (Empoli), Fares Ghedjemis e Ben Kone (Frosinone), Alessandro Gabrielloni e Fabio Maistro (Juve Stabia), Simone Trimboli (Mantova), Francesco Di Mariano e Gregoire Defrel (Modena), Armando Izzo, Dany Mota e Luca Ravanelli (Monza), Antonio Palumbo e Jacopo Segre (Palermo), Alessandro Capelli e Jonathan Varas (Padova), Antonio Di Nardo e Luca Valzania (Pescara), Oliver Abildgaard, Massimo Coda e Simone Pafundi (Sampdoria), Pietro Beruatto e Salvatore Esposito (Spezia), Simone Davì e Raphael Odogwu (Sudtirol), Antoine Hainaut (Venezia), Bernat Guiu (Virtus Entella)