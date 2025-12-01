Mouzakitis vince il Golden Boy Web dopo Yildiz: "Di Kenan mi piace tutto"

Christos Mouzakitis, centrocampista nato nel giorno di Natale del 2006 e attualmente in forza all'Olympiacos, ha vinto il Golden Boy Web, premio che ogni anno viene assegnato da Tuttosport al miglior talento Under 21 d'Europa tenendo conto dei voti online. Intervistato dal quotidiano, il successore di Kenan Yildiz ha spiegato ciò che prova: "Fatico ancora a crederci. Per me era già incredibile poter essere nella classifica. Vincere non ha davvero prezzo. Stimo tantissimo i vari candidati, a cominciare da Kenan. Di lui mi piace tutto: ha solo 20 anni, eppure gioca con una qualità impressionante".

In Europa c'è un giocatore con cui potrebbe nascere una bella rivalità: "Arda Guler, anche se siamo due giocatori diversi: lui è più off ensivo. L’ho incrociato da poco in Champions e durante la partita è capitato di scambiarci qualche battuta. Ha un gran futuro davanti: sono sicuro che ci aff ronteremo molte altre volte. Non

vedo l’ora di batterlo"

Infine parla delle pressioni che il premio potrebbe generare su di lui: "A essere sincero, il mio punto di forza risiede proprio nel non farmi schiacciare. Negli anni ho imparato a gestirla, a canalizzarla… Questo premio speciale sarà d’aiuto in termini di consapevolezza. Mi spingerà a lavorare ancora più sodo per gli obiettivi che mi sono prefissato. Gioco nell’Olympiacos, il club più grande del mio Paese. Sono abituato a sentirmi sotto esame e a impegnarmi per non tradire chi crede in me".