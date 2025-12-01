Ufficiale
Latina, esonerato il tecnico Alessandro Bruno. Via anche il vice Antonio Piccolo
TUTTO mercato WEB
Il Latina Calcio 1932 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra, Alessandro Bruno, e il suo vice, Antonio Piccolo.
La società desidera ringraziare Bruno e Piccolo per il lavoro svolto, la professionalità dimostrata e l’impegno profuso quotidianamente.
La Prima Squadra riprenderà regolarmente nella giornata di domani i propri allenamenti sotto la direzione del Preparatore dei Portieri Alessandro Cesaretti e dello staff in attesa di una nuova guida tecnica.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Enzo Bucchioni L’Arbitro ormai conta meno del Var. Il protocollo esiste ancora? Conte in testa, vinta un’altra sfida. Napoli, pronto il mercato. Roma ko con tutte le grandi. Chi discute Lautaro non deve tifare Inter
Le più lette
4 L’Arbitro ormai conta meno del Var. Il protocollo esiste ancora? Conte in testa, vinta un’altra sfida. Napoli, pronto il mercato. Roma ko con tutte le grandi. Chi discute Lautaro non deve tifare Inter
Ora in radio
09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Fiorentina e Verona ferme a zero vittorie: nei top 5 campionati europei c'è solo il Wolves a fargli compagnia
Serie A
Polverosi: "Fiorentina, il disastro non ha fine. Ai viola è scoppiata la testa, serve un'idea forte"
Fiorentina e Verona ferme a zero vittorie: nei top 5 campionati europei c'è solo il Wolves a fargli compagnia
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile