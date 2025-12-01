Napoli, Conte torna sui 7 giorni di 'vacanza': "In Inghilterra non dovevo neanche chiederli"

Il Napoli conquista l’Olimpico e, con il prezioso 1-0 firmato da Neres, vola in vetta alla classifica di Serie A. Una vittoria di peso, maturata al termine di una partita intensa e interpretata con grande maturità dagli uomini di Antonio Conte. Proprio il tecnico azzurro, ai microfoni di DAZN, ha analizzato così il successo nello scontro diretto contro la Roma, soffermandosi anche sulla gestione delle energie in un periodo estremamente impegnativo: “In Inghilterra la pausa è una cosa usuale. Al Chelsea non la chiedevo, ma me la davano di diritto. D’ora in avanti la farò sempre, ho uno staff molto bravo. Dare una boccata d’ossigeno a me e alla mia famiglia, ma anche a chi rimane a Castel Volturno, è positivo”.

Sul commento del presidente De Laurentiis, che lo ha definito “un grande condottiero”, Conte ha espresso soddisfazione ma anche realismo: “Sono veramente contento. Per noi è un momento da elmetto: mantenerci su questo standard è incredibile. Dovremo fare di necessità virtù per un bel po’, ma dobbiamo restare uniti e superare le difficoltà”.

Il messaggio finale è rivolto soprattutto al gruppo, protagonista di una prova di carattere che conferma la crescita delle ultime settimane: “Abbiamo mandato un messaggio a noi stessi: se vogliamo, possiamo”. Il Napoli si gode la vetta, Conte tiene il profilo basso ma il segnale è forte: gli azzurri ci sono, eccome.