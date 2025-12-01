Inter, Marotta: "Spero sia un campionato avvincente. I tifosi sono sempre al centro di tutto"

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva e ha parlato così di alcuni temi di attualità, come quello legato agli appassionati del mondo del calcio: "I tifosi sono sempre al centro di tutto, sono le persone a cui va il nostro riconoscimento. Spero che sia un campionato avvincente, questo è quello che posso limitarmi a dire".

Che cosa le ha dato più soddisfazione nel suo percorso?

"Ho avuto la fortuna di avere una carriera bella, ne ho avuti tanti di momenti da ricordare. Posso partire dalle origini fino ad arrivare alle vittorie degli Scudetti e alle finali di Champions League. Le emozioni non sono condizionate dal palcoscenico che vivi in quel momento, ma ogni finale e ogni campionato vinto genera, non solo adrenalina, ma passione, che condiziona la nostra attività. Io sono fortunato perché ho trasformato in lavoro una passione, è la massima aspirazione di una persona".