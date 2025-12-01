Il punto sulla B: Juve Stabia da applausi, esordio shock per Vivarini a Bari

Va in archivio un'altra giornata del campionato di serie B e la vetrina è tutta per la Juve Stabia che, dopo la sconfitta ricca di polemiche sul campo della Sampdoria, ferma la corsa del Monza con un 2-2 frutto di una grande organizzazione e del cuore enorme di un gruppo guidato magnificamente da mister Abate. Dopo aver subito la rete dell'1-2 di Petagna, la formazione di casa ha avuto un'altra reazione d'orgoglio acciuffando il definitivo pareggio con una prodezza dell'ex Salernitana Fabio Maistro, una conclusione all'incrocio dei pali che ha fatto impazzire i 4mila del Menti. Monza al di sotto degli standard abituali, ma con una rosa troppo superiore alla concorrenza. Torna alla vittoria il Palermo: netto 5-0 sulla Carrarese in un Barbera da brividi e che ha tributato una standing ovation a Pohjanpalo, autore di una tripletta sotto lo sguardo del papà presente in tribuna. Un sabato indimenticabile per lui e che consente a Inzaghi di dare un calcio all'inaspettata crisi culminata con 3-4 prestazioni mediocri.

Il Modena perde un altro derby dopo quello di Reggio Emilia, stavolta sul campo del Cesena e con annesso rigore sbagliato da Gliozzi. Klinsmann si conferma una garanzia e neutralizza un altro penalty meritando la palma di migliore in campo. Sta risalendo la china l'Empoli di Dionisi, al terzo successo consecutivo e di nuovo nella zona sinistra della classifica. Pessimo l'esordio di Vivarini, un 5-0 che non ammette repliche e che relega il Bari nelle zona pericolose, con annesso alterco in aereo tra i calciatori e un gruppo di tifosi inferociti. E la contestazione nei confronti della società targata De Laurentiis prosegue. Vittoria del Catanzaro sull'Entella: due volte in svantaggio, la compagine calabrese l'ha totalmente ribaltata grazie al solito guizzo di capitan Iemmello. Bisognerà però registrare qualcosa in fase difensiva se si vorrà ambire a un qualcosa in più della tranquilla salvezza.

Il Frosinone prosegue il suo magic moment e sbanca Reggio Emilia, il classico colpo dell'ex da parte di quel Massimiliano Alvini che è particolarmente benvoluto dalla tifoseria amaranto. Male, malissimo la Sampdoria. Illusoria è stata la vittoria sulla Juve Stabia, visto che ieri i blucerchiati hanno perso il derby contro uno Spezia che aveva fatto piuttosto male tra le mura amiche del Picco. L'ha decisa Artistico, a metà ripresa è tornato in campo anche Daniele Verde che è stato riaggregato alla rosa su indicazione del tecnico Donadoni. Colpo salvezza del Padova a Pescara, con i biancazzurri che hanno ufficializzato l'ingaggio dell'esperto difensore Faraoni promettendo altri 3-4 colpi nella sessione invernale del mercato. 3-0 del Venezia sul Mantova, con doppietta di Adorante. Da segnalare, infine, la vittoria dell'Avellino a Bolzano contro un Sudtirol a secco di successi da 2 mesi ma che, statistiche alla mano, avrebbe meritato il pareggio.

RISULTATI

CESENA-MODENA 1-0: 43' Blesa

EMPOLI-BARI 5-0: 47' pt Guarino, 52' Shpendi, 66' Yepes, 89' Pellegri, 91' Ceesay

PESCARA-PADOVA 0-1: 57' Faedo

REGGIANA-FROSINONE 0-1: 56' Koutsoupias

VENEZIA-MANTOVA 3-0: 36' Hainaut, 57' e 61' Adorante

SUDTIROL-AVELLINO 0-1: 10' Biasci

CATANZARO-VIRTUS ENTELLA 3-2: 14' rig. Franzoni (V), 28' Cassandro (C), 33' Bariti (V), 44' rig. Pontisso (C), 57' Iemmello (C)

PALERMO-CARRARESE 5-0: 24' Segre, 44' Palumbo, 48', 82' rig., 88' Pohjanpalo

JUVE STABIA-MONZA 2-2: 19' Birindelli (M), 31' Candellone (J), 68' Petagna (M), 83' Maistro (J)

SPEZIA-SAMPDORIA 1-0: 51'Artistico

CLASSIFICA

Monza 30

Frosinone 28

Modena 26

Cesena 26

Venezia 25

Palermo 23

Empoli 20

Avellino 19

Catanzaro 19

Juve Stabia 18*

Reggiana 17

Padova 17

Carrarese 16

Entella 15

Sudtirol 14

Mantova 14

Bari 13*

Spezia 11

Sampdoria 10

Pescara 9

*una partita in meno