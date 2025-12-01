Lautaro Martinez torna protagonista dell'Inter. Chivu ritrova il Toro e la vittoria a Pisa

L'Inter risponde presente e, dopo un primo tempo di difficoltà e chiuso senza gol, ha la meglio sul Pisa imponendosi 0-2 alla Cetilar Arena. I toscani avrebbero forse meritato qualcosa in più, ma oggi il palcoscenico era stato preparato per la resurrezione di Lautaro Martinez, puntualmente arrivata come nella sua tradizione: a suon gol gol. Non può che essere il Toro argentino il migliore in campo e volto della contesa.

Nel post-partita mister Gilardino non può che rendere comunque merito allo spirito del suo Pisa e alla prestazione messa in campo: "Innanzitutto devo fare i complimenti alla squadra perché hanno dato continuità di prestazione. Credo che dove si è spostato l'equilibrio della gara è stata nell'occasione mancata da Nzola. Abbiamo avuto 2-3 occasioni e sicuramente potevamo fare meglio ma i primi 60 minuti sono stati ottimi".

In casa Inter, invece, riecco vittoria e sorriso per Chivu. E il tecnico nerazzurro ha avuto anche l'occasione per spegnere le voci attorno al suo rapporto con Lautaro Martinez, al quale ha riservato invece un giusto tributo: "L'allenatore deve gestire un sacco di cose che si dicono. Mi abbraccio con Lauti ogni mattina e purtropo non abbiamo il Grande Fratello che ci registra ma incredibilmente, questa è una novità, ci parliamo anche. Gli attaccanti vivono per il gol e lui vuole essere determinante. Sono felice per lui e per il gruppo".