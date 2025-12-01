L'infortunio di Vlahovic cambia il suo futuro. E la Juve ci riproverà alle sue cifre

L'infortunio di Dusan Vlahovic non fa certamente piacere alla Juventus, che dovrà rinunciare al serbo per un lungo periodo. C'è però anche un lato positivo, come sottolinea Tuttosport, ovvero quello relativo al mercato perché il suo problema fisico potrebbe allontanare Bayern Monaco e Barcellona, favorendo così i bianconeri, che un ultimo tentativo alle cifre che loro hanno sempre avuto in mentre potrebbero anche farlo. Prima andranno capiti i margini di manovra, ma la speranza c'è.

Ovviamente tutti in società avrebbero preferito continuare a vederlo protagonista sul terreno di gioco, trascinatore e leader di una squadra che ancora non ha convinto pienamente. Intanto è definitivamente evaporata la possibilità di un addio anticipato a gennaio, che non era comunque previsto. Il classe 2000 sta dimostrando di essere un professionista esemplare, impegnandosi al massimo in allenamento, usando parole al miele per i compagni e offrendo prestazioni di livello.

Vlahovic in carriera vanta 162 presenze e 64 gol con la Juventus, 108 gare e 49 reti con la Fiorentina, 27 gettoni e 3 centri con il Partizan e 41 apparizioni e 16 gol con la Serbia. Inoltre è sceso in campo 3 volte con l'Under 15, una con l'Under 16, 11 con l'Under 19, segnando 6 reti, e 3 con l'Under 21. Nel suo palmares annovera una Coppa Italia, 2 Coppe di Serbia e un campionato serbo.