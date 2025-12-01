Gallo: "Chivu ha avuto l'intelligenza di capire Zielinski dopo un anno da ectoplasma"

Massimiliano Gallo, giornalista del Corriere dello Sport, ha dedicato un editoriale al successo dell'Inter in quel di Pisa. Questo un estratto della sua analisi odierna: "L’Inter torna da Pisa con due gol e tre punti. E molto di più. Tre gli uomini copertina e un paio di attori non protagonisti che meritano la citazione. Innanzitutto il capitano ritrovato. Lautaro Martinez è stato il calciatore più discusso della settimana. Sostituito nel derby quando c’era da recuperare. Sostituito a Madrid contro l’Atletico. Si sa, in Italia bastano due partite senza gol, peraltro entrambe perdute, per aprire una mezza crisi", le sue parole all'indomani della rivincita dell'argentino con tanto di doppietta.

Gallo ha poi proseguito così: "Il secondo uomo da copertina ha vent’anni. Si chiama Pio Esposito. Secondo alcuni, è pompato mediaticamente. Secondo altri, bisogna essere cauti perché sarebbe ancora giovane. Esposito è entrato in campo e ha mostrato subito cosa voglia dire avere fame. I titoli di giornale sono serviti su un piatto d’argento. Avrà anche vent’anni Pio Esposito ma è bello che formato", il suo commento sull'assist del giovane attaccante per il suo capitano.

Infine, la chiosa su Chivu e Zielinski, citando in seguito pure il ruolo di Barella ago della bilancia: "Il terzo uomo copertina è Cristian Chivu. L’allenatore che ha ridato fiducia al partito dei moderati del calcio. Ha le spalle larghe. Si vede da come reagisce alle sconfitte. Non drammatizza, prova sempre a trovare aspetti positivi. Il bicchiere non è mai mezzo vuoto. Strettamente legato a Chivu è il primo attore non protagonista che merita una menzione. Ed è Piotr Zielinski che ha attraversato il primo anno milanese come se fosse un fantasma. O un ectoplasma. Zielinski è uno di quei calciatori che ha bisogno di sentirsi al centro del progetto. E Chivu ha avuto l’intelligenza di capirlo".