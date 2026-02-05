TMW Alisson Santos il Leao del Napoli? L'ex tecnico: "No, vicino all'area è più pericoloso"

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com Jorge Manuel Rebelo Fernandes, conosciuto come Silas, che ha allenato Alisson Santos ai tempi dell'União Leiria, ha parlato delle migliori qualità del nuovo esterno del Napoli.

In molti lo hanno paragonato a Leao, che lui stesso sembra stimare. Vede somiglianze fra i due?

"Penso sia un po' diverso da Rafa, anche se in alcune cose si somigliano. Leao se trova spazi sulla fascia o dietro la difesa può essere davvero molto pericoloso. Alisson anche, ma penso che possa essere ancora più pericoloso vicino all'area, anche con meno spazio a disposizione. In questo forse può già essere già più pericoloso di Leao, con il suo tiro molto forte e la capacità di dribbling. Rafa poi è più grande fisicamente, non vedo troppe similitudini fra i due".

Le sue migliori qualità?

"Dribbling e tiro. Ogni volta che gli arriva la palla nell'ultimo terzo di campo, specialmente come ala sinistra, ha in mente la porta e il tiro. È bravo sia con il destro che con il sinistro. E sa fare assist".

Quanti gol e assist dobbiamo aspettarci da lui in questi pochi mesi che mancano alla fine della stagione?

"Dobbiamo sapere che avrà bisogno di un periodo di adattamento. Il calcio italiano è differente ed il livello è più alto rispetto al Portogallo. Lì ci sono 1-2 veri big match, in Serie A ogni weekend ci sono partite complesse. Ma la sua qualità è davvero importante, è davvero forte nell'uno contro uno. Penso che la gente dovrà essere paziente per un breve periodo, dopo il quale potrà fare la differenza. Anche con 10 minuti a disposizione".