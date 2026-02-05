Del Piero: "La Juve deve credere allo Scudetto. Se infila quattro-cinque vittorie di fila..."

Corsa allo Scudetto già finita? Non secondo Alessandro Del Piero, che al Corriere della Sera smentisce quando detto da Rabiot dopo il successo sul Bologna: "Non credo. Poi è indubbio che i rossoneri siano la squadra, con l’Inter, ad avere maggiori chance di ambire allo scudetto. Del resto, è fra quelle che ha avuto meno battute d’arresto e non avrà le coppe in cui disperdere energie. Perciò è naturale che Adrien faccia certe considerazioni considerando che presto arriveranno impegni gravosi per l’Inter e quindi diciamo che il Milan è in questo momento il rivale numero uno... ma ci sono altri candidati".

La sua Juventus, a suo avviso, può tornare in corsa?

"Perché no? Nell’ambiente si respira una ritrovata fiducia. Lo spogliatoio può e deve ritornare a crederci. È vero che il percorso di risalita è iniziato più tardi rispetto alle avversarie. Ma chi lo sa? Bisogna sempre puntare al massimo e qualora la squadra infilasse quattro-cinque vittorie di fila, considerando anche il big match di San Siro con l’Inter, nulla sarebbe più scontato".