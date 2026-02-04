Silas su Alisson Santos: "Ha qualcosa di Kvara e poi tanta, tanta fame"

Paulo Silas, ex giocatore e allenatore brasiliano, spiega a Il Mattino le caratteristiche di Alisson Santos, nuovo arrivo del Napoli: "Non è importante il modulo per lui. È un’ala sinistra pura. Nel senso che può giocare anche dall’altra parte, ma se lo metti largo sulla sinistra, riceve palla, si accentra e stai sicuro che qualcosa inventa. Nel Napoli sono sicuro che giocherà in quella posizione anche perché in lui rivedo qualcosa di Kvara. Ovviamente non è la stessa cosa. O meglio, forse non lo è ancora. Perché ha proprio quelle caratteristiche: dribbling e tiro. Preferisce ricevere il pallone sulla linea del fallo laterale e puntare l’avversario dalla fascia sinistra per calciare con il destro. L’ho visto giocare anche sulla fascia opposta e non era molto a suo agio, ma non appena si è spostato a sinistra ha fatto un assist".

Silas ha riferito di conoscere le sue qualità. Pur essendo il livello molto in Champions, dice di avergli visto fare in campo le stesse cose che faceva in Serie B in Portogallo. Riferisce inoltre che non è uno che sente il peso della pressione della competizione e sarà così anche in Serie A. Ha coraggio, è sfrontato e si farà notare anche in un campionato competitivo come quello italiano.

Infine Silas definisce Alisson "un brasiliano che ha fame, tanta fame. È molto ambizioso, sa esattamente quello che vuole e fa davvero di tutto per ottenerlo".