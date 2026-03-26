TMW Radio Apolloni consiglia l'Italia: "Pensi solo alla prestazione, il resto verrà da solo"

Ai microfoni di Maracanà su TMW Radio, Luigi Apolloni ha parlato della sfida che l'Italia giocherà questa sera contro l'Irlanda del Nord:

"Speriamo che l'Italia faccia una prestazione importante. La preoccupazione sarà la prestazione in funzione del risultato. E poi servirà anche la fortuna. L'apprensione c'è, è normale, ma va incanalata nella prestazione in maniera positiva. I giocatori pensino solo a fare una gara rispettando l'avversario. Serve concentrazione per pensare a fare solo quello che c'è da fare in campo, così eviti di pensare alla paura. Si pensi solo alla prestazione da fare, poi tutto il resto viene da solo. Sulla carta sei più forte, ma poi conta il resto. L'ansia è giusto che ci sia, ma è più sulla tensione che può bloccare le gambe. Invece deve essere una paura costruttiva".