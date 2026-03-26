Gattuso, stasera la partita più importante: "Se non hai il formicolio in queste gare..."

Massima attenzione senza però caricarsi le spalle di pressioni e paure. Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Irlanda del Nord ben consapevole dell'importanza della gara. "Sarà la partita più importante della mia carriera da quando ho iniziato la carriera da allenatore", ha detto il CT che a più riprese ha detto ai suoi di non sottovalutare l'impegno. Bisogna saper soffrire sulle cose che loro fanno bene, loro buttano palla in area e poi giocano sulle seconde palle. Dobbiamo essere bravi su questo. E' da mesi e mesi che ne parliamo, poi i giocatori evoluti come sono smanettano, hanno password per vedere partite e sistemi tattici. Sanno tutto bene. Da due giorni facciamo sala video, non deve mancare l'annusare il pericolo".

Sul recupero dei calciatori Gattuso s'è poi mostrato decisamente fiducioso: "Politano, Calafiori e Tonali ci saranno, resta qualche dubbio solo su Bastoni e Scamacca". Quest'ultimo ieri ha svolto differenziato, mentre il difensore dell'Inter per la prima volta da quando è iniziato il ritiro è sceso in campo col resto del gruppo. "I giocatori le emozioni devono provarle, se non hai il formicolio quando giochi queste gare puoi dire ciò che vuoi... Bisogna entrare in campo e l'avversario non si può sottovalutare, loro sono arrivati fin qui perché hanno il veleno. La prima palla e l'ultima è come se fosse l'ultima della loro vita e non puoi sottovalutare questo, noi dobbiamo rispondere colpo su colpo".

Il rigorista sarà Mateo Retegui che ha affiancato il ct in conferenza stampa: "Per noi è la settimana più importante dell'anno. E' dalla sfida contro la Norvegia che non vedevo l'ora di tornare e indossare questa maglia. E infatti, saputo della pausa, sono arrivato a Coverciano una settimana prima per allenarmi con lo staff".