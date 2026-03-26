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Reggiana e infortuni. Bisoli avvisa: "Da qui a fine stagione recuperiamo forse solo Tripaldelli"

Reggiana e infortuni. Bisoli avvisa: "Da qui a fine stagione recuperiamo forse solo Tripaldelli"TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Claudia Marrone
Oggi alle 00:03Serie B
Claudia Marrone

Giornata di conferenza stampa in casa Reggiana, con il neo tecnico Pierpaolo Bisoli che si è presentato alla stampa dopo essere stato ufficializzato nella giornata di lunedì. Settimana di sosta, quindi, vista la pausa Nazionali per la Serie B, con il trainer che potrà così lavorare per due settimane piene con il gruppo.

Un gruppo che però continua a risentire dei tanti infortuni, come ha evidenziato l'allenatore quando ha parlato della squadra: "Ho trovato ovviamente un gruppo depresso, i giocatori non sono supereroi ma uomini che vanno aiutati anche da fuori, però qui vedo qualità importanti: manca solo una cosa che per la B è fondamentale, il vincere i contrasti. Da quello dobbiamo ripartire, come dal sistemare la fase difensiva: dico già che giocheremo con la difesa a quattro, anche se quello che poi permette di vincere non è il modulo ma l'interpretazione della gara. La testa poi è fondamentale, dovremo liberarla dalle negatività e trasformarle in energia positiva. Certo, ci sono tante assenze: sono fuori Paz, Tripaldelli, Bozzolanl, Sampirisi, Rozzio…e di questi da qui alla fine della stagione recupereremo forse solo Tripaldelli. Poi abbiamo fuori oggi Gondo e Micai per un piccolo problema muscolare di qualche giorno".

Ricordiamo intanto che i granata torneranno in campo lunedì 6 aprile, nello scontro diretto con il Pescara, attualmente fanalino di coda della graduatoria cadetta. Ma esordio in salita per il navigato allenatore...

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