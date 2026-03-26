Udinese, il padre di Miller: "Quando è arrivato faceva parte del Club dei grassi"

Lee Miller, padre del talento dell'Udinese, Lennon Miller, ha parlato allo Scottish Sun della prima stagione in Italia del figlio:

"Lennon ha parlato con Aaron Hickey (ex giocatore del Bologna) quando andò lì per la prima volta. Gli disse di avere pazienza, perché potevano passare anche sei mesi e non sarebbe stato in squadra."

Miller Sr ha ammesso: "Pensavo fosse pronto e abbastanza bravo per giocare. Ma vogliono che ti ambienti, che tu segua le lezioni di italiano e che ti abitui all'ambiente circostante. Tutti dicono: ‘Perché non gioca? È una pessima decisione’. Ma tutte queste cose sono solo rumori di fondo. Bisogna concentrarsi sulle cose che contano davvero".

E ancora: "Dal punto di vista dell'allenamento, sta andando bene. È al passo con i tempi. Ha messo su massa muscolare e segue una dieta rigorosa. Quando è arrivato, faceva parte del 'Fat Club' e tu pensi: 'Fat Club?'. Con l' allenamento e lo stile di vita , tutto lo sta cambiando. Vedo un cambiamento enorme in lui".