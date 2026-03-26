Lucchesi: "Non credo che Vanoli sia l'allenatore del futuro di Paratici"

Fabrizio Lucchesi, ex dirigente fra le altre della Fiorentina, ha parlato a Radio Firenzeviola del momento del club gigliato, con la corsa salvezza ancora apertissima: "Condivido i meriti di Vanoli perché è stato difficilissimo per lui questo periodo, è riuscito a trovare una strada giusta per la Fiorentina però non credo che sia l’allenatore del futuro per Paratici. Lui avrà in testa un allenatore con un profilo umano e professionale più idoneo. In questo momento siamo alla terza e quarta rifondazione dell’era Commisso, dove probabilmente si ripartirà con un metodo di lavoro condiviso tra l’allenatore e Paratici”.

Che ne pensa di Kean?

“In questo momento è il giocatore più importante che c’è in squadra e auguro alla Fiorentina di tenerlo, ma se dovesse andare via per una cifra così importante, Paratici saprà come sostituirlo. Credo che per trovarne un altro uguale o simile ci si debba impegnare tanto”.