L'Irlanda del Nord ha un piano preciso per sfidare l'Italia: "0-0 a oltranza. Poi..."

La pressione è tutta sull'Italia. Il commissario tecnico dell'Irlanda del Nord Michael O'Neill ha più volte ribadito che il piano gara dei britannici è provare ad aumentare il livello di tensione in campo. Trascinare il più possibile la partita sullo 0-0 e poi sperare che il peso della partita faccia il resto. Affossi gli azzurri. "Abbiamo tutto da guadagnare in questa partita, non c'è alcun dubbio a riguardo - ha detto il CT di Portadown -. Questi giocatori hanno già disputato gare importanti, a Colonia contro la Germania e poi in Slovacchia. Quello di domani sera sarà un banco di prova molto importante per noi, ma siamo pronti. Dobbiamo disputare la partita e non pensare troppo alla posta in palio. C'è grande aspettativa sull'Italia essendo una grande nazione, non dobbiamo essere troppo intimoriti. Abbiamo tanti giovani calciatori in crescita, quello di domani sarà solo un altro step di crescita".

O'Neill ha idee chiare su quello che dovrà essere il piano gara: "E' importante per noi cercare di restare in partita, far si che la gara non sia troppo aperta. Mi aspetto che l'Italia si aspetti che noi giochiamo in questo modo, più avanza il tempo con lo 0-0 più aumentano le pressioni sulla squadra favorita. Ci aspettiamo un inizio molto difficile, ma sappiamo che anche noi possiamo essere insidiosi: un attacco programmato o magari i piazzati... Non ci aspettiamo di venire qui e vedere una partita con tanti gol, speriamo in una gara molto chiusa".

Per l'Irlanda del Nord la forza dell'Italia è il gruppo, mancano individualità degne della storia azzurra: "Non credo ci sia un singolo che ci faccia paura, però siamo consapevoli della forza del centrocampo italiano con Tonali, Locatelli e Barella. Poi c'è Esposito, Retegui. Conosciamo bene l'Italia, sappiamo che loro hanno tanti giocatori a disposizione. Però questa squadra non ha un Del Piero, un Totti, la forza di questa Italia è nel gruppo e non nei singoli". In campo l'Irlanda del Nord dovrebbe scendere in campo con un 5-4-1 'camuffato' da 3-4-3. Il dubbio è sulla destra tra Devlin e Spencer, in attacco il centravanti Reid dovrebbe lasciar spazio a un numero dieci come Jamie Donley.

Probabile formazione Irlanda del Nord (3-4-3) - Pierce Charles; Hume, McConville, McNair; Spencer, McCann, Shea Charles, Devenny; Galbraith, Donley, Price. Commissario tecnico: Michael O'Neill.