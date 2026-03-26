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Italia, le ultime di formazione: ottimismo per Bastoni. In attacco Kean con Retegui

Italia, le ultime di formazione: ottimismo per Bastoni. In attacco Kean con ReteguiTUTTO mercato WEB
Raimondo De Magistris
Oggi alle 00:56I fatti del giorno
Raimondo De Magistris
fonte Dal nostro inviato allo Stadio di Bergamo

Allenamento sotto la pioggia di Bergamo per l'Italia. Alla vigilia della sfida contro l'Irlanda del Nord, prima seduta in gruppo da quando è iniziato il ritiro per Alessandro Bastoni. Il difensore dell'Inter, che da domenica mattina sta lavorando con lo staff della Nazionale per esserci domani sera, quest'oggi pur senza forzare ha svolto gli stessi esercizi dei compagni di squadra. In salita le sue quotazioni per una maglia dal primo minuto davanti a capitan Donnarumma: con lui Mancini sul centro-destra e Calafiori sul centro sinistra.

Regolarmente in campo anche Sandro Tonali, pronto a tornare in campo una settimana dopo la botta incassata contro il Barcellona. Con lui in mediana anche Locatelli e Barella per un centrocampo a cinque che comprenderà anche Dimarco e Politano. Anche quest'ultimo oggi è regolarmente sceso in campo, nelle esercitazioni undici contro zero s'è alternato a Cambiaso. E l'attacco? La coppia confermatissima è quella composta da Kean e Retegui, con Pio Esposito come prima alternativa ai titolari.
Tutto esaurito domani sera allo Stadio di Bergamo: ci saranno 24mila tifosi sugli spalti. Di questi circa 1600 saranno nordirlandesi a sostegno della squadra di Michael O'Neill.

Probabile formazione Italia (3-5-2) - Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.

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