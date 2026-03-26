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Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 marzo

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 marzoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Bernabei
Oggi alle 01:00Serie A
Simone Bernabei
Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

INTER AL CENTRO DELLE VOCI, SOPRATTUTTO IN USCITA CON BASTONI E MARCUS THURAM. LA JUVENTUS TIENE VIVI I RINNOVI, CON SPALLETTI E VLAHOVIC NOMI CALDI. LA LAZIO VALUTA ALTERNATIVE IN CASO DI SEPARAZIONE DA MAURIZIO SARRI

Una delle notizie del giorno in ottica calciomercato riguarda sicuramente l'Inter, con diversi media spagnoli che in queste ore hanno rilanciato il forte interesse del Barcellona per Alessandro Bastoni. Sarebbe proprio il mancino dell'Inter il primo obiettivo per la difesa blaugrana del futuro. Con l'operazione legata al cartellino che potrebbe arrivare a costare 60 milioni di euro, l'Inter nella trattativa potrebbe provare ad inserire Gerard Martin. Non solo Bastoni però: attenzione anche alla situazione di Marcus Thuram, con l'attaccante che potrebbe essere uno dei sacrificati in estate con la valutazione che nonostante un campionato al di sotto delle aspettative tocca i 70 milioni di euro. In entrata attenzione sempre al nome di Oumar Solet, difensore dell'Udinese da tempo nel mirino nerazzurro.

Per quel che riguarda la Juventus, i temi caldi restano quelli legati ai rinnovi dei contratti attualmente in scadenza. E se già in queste ore potrebbe esserci l'incontro decisivo per Luciano Spalletti, col tecnico che dovrebbe rinnovare per un anno con opzione per la seconda stagione legata ai risultati, la questione Dusan Vlahovic resta aperta. L'ottimismo dei giorni scorsi resta intatto, con la Juventus ed il suo entourage che lavorano ad un prolungamento biennale.

In casa Lazio si naviga a vista, con l'intenzione di tutti che resta quella di terminare al meglio l'attuale stagione. Poi sarà il momento delle valutazioni, anche da parte del tecnico Maurizio Sarri che resta comunque legato alla società biancoceleste da un contratto di altri due anni. In caso di separazione, il club di Lotito avrebbe individuato in Okan Buruk del Galatasaray il possibile sostituto.

Le altre notizie di giornata riguardano i crescenti interessi delle big di Serie A per Ismael Kone, talento pescato dal Sassuolo dall'OM. Milan, Juventus, Napoli e Roma hanno messo gli occhi su di lui per il futuro. Restando sui giallorossi, da tenere d'occhio il profilo di Aaron Martin, esterno mancino in scadenza a giugno, con i rossoblù che non sembrano intenzionati ad attivare l'opzione di prolungamento. Il Torino alza la guardia verso Nikola Vlasic: il trequartista, autore di una buona stagione, è finito nel mirino del Borussia Dortmund per l'estate.

IL PSG VUOLE RINNOVARE A LUNGO TERMINE CON LUIS ENRIQUE. IL DORTMUND PRESENTA IL NUOVO DS, IL LIVERPOOL CERCA L'EREDE DI MOMO SALAH

Per quel che riguarda le big estere, da segnalare l'intenzione da parte del PSG di affidare il proprio futuro in tutto e per tutto a Luis Enrique, l'uomo capace di portare la Champions al Parco dei Principi. Per lo spagnolo pronto un rinnovo fino al 2030.

In casa Borussia Dortmund, dopo l'esonero del ds Kehl, è iniziata l'era di Nils-Ole Book: "Non si tratta di trovare per forza giovani sconosciuti, ma di capire cosa serve davvero alla squadra e quale calcio vuole l’allenatore. Vogliamo collaborare strettamente per individuare i talenti giusti. Ora avrò più risorse per scouting e analisi, e questo renderà il lavoro ancora più di squadra", ha spiegato nella sua presentazione.

Chiusura col Liverpool, che ha preso atto della scelta di Momo Salah di lasciare i Reds al termine della stagione: per la sostituzione dell'egiziano il primo nome è quello di Michael Olise del Bayern Monaco. Fra gli obiettivi anche Yan Diomandé del Lipsia, Bradley Barcola del PSG e Francisco Conceiçao della Juventus.

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