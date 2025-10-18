Allegri: "Al momento non c'è l'ufficialità di Milan-Como in Australia, ma non potremo fare altro"

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida alla Fiorentina: "Al momento non c'è l'ufficialità di Milan-Como in Australia, quando ci sarà l'ufficialità non potremo fare altro. Bisognerà troverà la soluzione ideale per andare al Perth per affrontare una partita che vale 3 punti importanti per l'obiettivo finale. Non dobbiamo disperdere energie su quello che sarà, domani abbiamo una partita e pensiamo a quella. Finita con la Fiorentina faremo la conta per chi sarà disponibile per il Pisa, e così dopo il Pisa faremo la conta per vedere chi sarà pronto per Bergamo. Le partite dopo la sosta sono sempre come se fossero le prime partite di campionato: bisogna andarci con i piedi di piombo e avere la testa giusta".

Si tiene qualcosa in panchina per domani?

"Fino a domattina non posso prendere nessuna decisione. Abbiamo giocatori come Athekame che può giocare a destra e sinistra, Pavlovic può fare il grande terzino sinistro. È importante che la squadra giochi da squadra, con umiltà, compattezza e rispetto della Fiorentina. E così farà una grande partita".

Leao deve essere stimolato dalle critiche?

"Leao ha buone qualità e nel calcio conta una sola cosa: le prestazioni in campo. Ha qualità importante e tutti ci aspettiamo tanto, deve dare una mano alla

