Altobelli: "Esposito ha un potenziale enorme. Vlahovic? Juve, è quello giusto su cui puntare"

Alessandro Altobelli, ex attaccante di Inter e Italia, ha parlato così della Nazionale nell'intervista rilasciata a La Stampa: "È evidente che ci sia un problema di sistema calcio se l'ultimo Mondiale lo abbiamo disputato nel 2014. Ora non voglio proprio immaginarla ancora una volta fuori, speriamo vada tutto bene. Intanto credo che Gattuso abbia già ridato lo spirito giusto, trasmettendo quel senso di appartenenza per la maglia azzurra che lui ha sempre avuto".

Chi piace molto a Spillo è Pio Esposito: "Ha fisico e qualità, se anche l’Inter ha deciso di puntare subito su di lui è perché ha un potenziale enorme, anche lui ha fatto la scelta giusta a non andare in prestito. Per diventare un campione è fondamentale giocare al fianco di altri campioni, allenarsi ogni giorno con gente come Lautaro o Thuram lo aiuterà a crescere in fretta".

Infine si sbilancia sul campionato: "Inter e Napoli sono sempre favorite. I nerazzurri sono i più forti, Chivu è un ottimo allenatore che sta riuscendo a far sentire tutti coinvolti. Gli azzurri hanno un progetto serio, erano quelli da battere, ma con un punto interrogativo legato alla gestione del doppio impegno. Mi aspettavo di vedere bene Milan e Roma, Allegri e Gasperini sono delle garanzie. Alla Juve manca poco per tornare a vincere. Vlahovic è il centravanti giusto su cui puntare, ormai è nell'età della maturità".