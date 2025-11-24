TMW Roma, Dybala e Bailey parzialmente in gruppo: domenica arriva il Napoli

Paulo Dybala e Leon Bailey sono tornati ad allenarsi all'indomani di Cremonese-Roma, parzialmente in gruppo: i due attaccanti stanno migliorando, come ammesso da Gasperini, e nei prossimi giorni si capirà se potranno tornare ad allenarsi interamente con il resto dei compagni. L'obiettivo, per entrambi, è strappare la convocazione per il big match di domenica, quanto all'Olimpico arriverà il Napoli, nel big match della tredicesima giornata di campionato.

Questo l'ultimo report del tecnico ex Atalanta sugli infortunati: "Angelino ha ricominciato a lavorare, anche se ancora in modo individuale. Sta facendo buoni allenamenti, ma questa è una situazione che dipende un po’ dai medici. Dybala e Bailey stanno lavorando insieme, secondo me sono abbastanza avanti, però anche qui abbiamo bisogno dell’ok dello staff medico. Per quanto riguarda i nazionali, come in tutte le pause, questa volta sono arrivati un giorno prima rispetto alle altre settimane. In generale si sono comportati molto bene, hanno giocato quasi tutti. Da giovedì ci siamo riaggregati completamente: abbiamo fatto due buoni allenamenti, giovedì e ieri, e cerchiamo di ripartire da dove ci siamo lasciati, anche se per tutti la ripresa dopo la sosta porta sempre un po’ di incognita".