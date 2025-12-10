Roma, Bailey proposto al Benfica (che ha detto no): si cerca una destinazione per l'attaccante

Situazione non facile per Leon Bailey. I continui problemi fisici infatti hanno rallentato la stagione dell’attaccante arrivato in estate con alte aspettative. Le presenze infatti sono soltanto sette fra campionato e Coppa Italia per un totale di 188 minuti. Il giocatore ha comunque messo a segno un assist nell’ultima gara vinta 2-1 contro il Midtjylland.

Su di lui ha parlato di recente il tecnico Gasperini: "Se può alzare il livello? Speriamo, me lo auguro…Ha avuto un infortunio, senza chirurgia, che l’ha tenuto fuori due mesi: sono una cifra. Poi un altro mese. E intanto gli altri vanno forte, eh. Non è facile dover recuperare e inseguire, soprattutto in un periodo come novembre o dicembre, dove tutte le squadre ormai sono rodate e non ci sono più i caldoni asfissianti. I ritmi si alzano e tu hai perso della strada, ti devi rimettere in carreggiata velocemente. È quello che speriamo possa fare. Intanto deve dare continuità in allenamento, sono due settimane che si allena. È chiaro che è un giocatore su cui puntiamo".

Intanto però la società starebbe valutando alcune strade di mercato. Per puntare su Zirkzee occorrono delle cessioni. Oltre al possibile ritorno al Brighton di Ferguson, il club starebbe pensando anche ad una cessione dell'ex United. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la punta sarebbe stata proposta al Benfica che avrebbe rifiutato e ora si cerca una nuova destinazione.