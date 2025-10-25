Ambrosini: "Come si può dire che De Bruyne non sia un plus? Non fate paragoni con Modric"
Manca poco, pochissimo a Napoli-Inter, match in programma al Maradona alle 18. Confermato tra i titolari, in casa azzurra, Kevin De Bruyne. Nel pre-partita Massimo Ambrosini, ex centrocampista, al microfono di DAZN ha parlato proprio del belga: "Come si può pensare che De Bruyne non sia un plus per il Napoli? Secondo me in Italia siamo condizionati dal fatto che ci sia Modric e arriviamo a fare dei paragoni.
Dal punto di vista del gioco De Bruyne non sta mancando, come invece sottolinea qualcuno. Si propone, si associa ai compagni. La coesistenza con McTominay può far venire dei pensieri, ma il modo di stare insieme, specialmente quando rientrerà Hojlund, si troverà. Nel Napoli si deve creare un'alchimia in un contesto che non esisteva ed è una cosa complicata".