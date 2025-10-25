Hernanes: "L'Inter non ha avuto la solita grinta, ma è comprensibile dopo tante vittorie"

Hernanes, ex centrocampista dell'Inter, è intervenuto dopo il match tra nerazzurri e Napoli al microfono di DAZN: "Ho visto un approccio diverso rispetto alla solita Inter. Ho visto un'Inter che vuole vincere con la bellezza. Ma in queste partite da Scudetto non puoi andare al Maradona e fare una partita sotto livello dal punto di vista della cattiveria, della grinta. Non si è vista l'intensità solita dell'Inter. Si può anche capire perché l'Inter veniva da tante vittorie e per continuare così devi essere mentalmente molto forte. Il Napoli ha avuto la cazzimma e ha dimostrato che è vero che è sempre meglio affrontare una grande squadra dopo una brutta sconfitta come quella degli azzurri in Champions League.

Rigore al Napoli? Per me non è rigore, però non è vero che Di Lorenzo si è andato a cercare questo rigore perché è normale che con una palla mezza scoperta come quella fai il movimento per cercare di coprirlo, io quando giocavo lo facevo sempre, un gesto per mettersi a copertura del pallone".