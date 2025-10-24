Napoli-Inter, le probabili formazioni: Hojlund ko, c'è Lucca. Bonny favorito su Pio Esposito

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Napoli-Inter (Sabato 25 ottobre, ore 18.00, arbitra Mariani, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Napoli

A caccia di riscatto. Dopo la clamorosa batosta subita in terra olandese, il Napoli ospita l’Inter al Maradona per un turno molto delicato di campionato. Tanti sono però i dubbi e le problematiche che accompagnano Antonio Conte verso il big match contro i nerazzurri: out Lobotka, Rrahmani, il solito Lukaku, Rasmus Hojlund e perfino Meret. Al momento tre le opzioni per sostituire l'attaccante danese: Lucca o l’ipotesi di un falso nove (Lang o De Bruyne). Per il resto, scelta obbligata in porta, con Milinkovic-Savic a guidare la difesa composta da Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno e Spinazzola. Nel consueto 4-1-4-1 Gilmour agirà da schermo davanti alla difesa, con Politano e McTominay sugli esterni e De Bruyne-Anguissa al centro. In attacco al momento diamo ancora in vantaggio Lucca. (da Napoli, Arturo Minervini)

Come arriva l'Inter

L’Inter di Cristian Chivu a caccia dell’ottava vittoria consecutiva tra campionato e Champions League si schiera il consueto 3-5-2. Contro il Napoli spazio a Sommer in porta. Qualche cambio in difesa rispetto al match con l’Union Saint Gilloise. C’è Akanji insieme ad Acerbi e Bastoni. A centrocampo insieme a Calhanoglu tornano Barella e Mkhitaryan. Dumfries e Dimarco sugli esterni. Davanti senza Thuram gioca Lautaro Martinez. Al suo fianco Bonny favorito su Pio Esposito. (da Milano, Bruno Cadelli)