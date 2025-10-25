Serie C, scoppiettante 3-3 tra Arzignano e Lumezzane, Siracusa e Gubbio travolgenti
Quattro dei cinque match di Serie C iniziati alle 17.30 si sono già conclusi, mentre Renate–Lecco è ancora in corso dopo una sospensione di circa mezz’ora dovuta allo spegnimento di due torri faro allo stadio “Favini” di Meda.
Nel Girone A spettacolo tra Arzignano e Lumezzane, con un 3-3 ricco di colpi di scena: Chiarello ha aperto le marcature per i veneti, Ndiaye ha pareggiato, poi Minesso e Bernardi hanno allungato sull’Arzignano, prima della rimonta firmata da Caccavo e Moscati per gli ospiti. Nel Girone B, Campobasso–Rimini è terminata 1-1: vantaggio romagnolo con Leoncini nel primo tempo, pareggio dei molisani nella ripresa grazie a Cristallo. Rotondo invece il successo del Gubbio, che espugna Carpi con un netto 3-0 maturato già nella prima mezz’ora con Carraro e La Mantia, completato da Djankpata nel secondo tempo.
Nel Girone C dominio del Siracusa, che ribalta e travolge il Casarano 4-1: dopo il vantaggio ospite di Chiricò, la squadra di casa ha reagito con le reti di Molina, Di Paolo, Frisenna e Guadagni, chiudendo la pratica con autorità.
11ª GIORNATA – 24-25-26-27 Ottobre 2025
GIRONE A
Novara-Virtus Verona 1-1
20' De Marchi (V), 43' Khailoti (N)
Union Brescia-Albinoleffe 2-1
25' Sottini (A), 42' Cisco (B), 77' De Francesco (B)
Sabato 25 ottobre
Arzignano-Lumezzane 3-3
19' Chiarello (A), 41' Ndiaye (L), 45+1' Minesso (A), 55' Bernardi (A), 64' Caccavo (L), 83' Moscati (L)
Ore 17.30 Renate-Lecco ancora in corso
Domenica 26 ottobre
Ore 14.30 Pro Vercelli-Pergolettese
Ore 14.30 Trento-Vicenza
Ore 17.30 Giana Erminio-Alcione Milano
Ore 17.30 Pro Patria-Ospitaletto Franciacorta
Lunedì 27 ottobre
Ore 20.30 Inter U23-Cittadella
Ore 20.30 Dolomiti Bellunesi-Triestina
Classifica: Vicenza 28, Union Brescia 24*, Lecco 21, Inter U23 19, Alcione Milano 17, Renate 13, Pro Vercelli 13, AlbinoLeffe 12*, Pergolettese 12, Trento 12, Cittadella 12, Giana Erminio 11, Virtus Verona 11*, Novara 11*, Dolomiti Bellunesi 10, Arzignano Valchiampo 10*, Ospitaletto 9, Lumezzane 8*, Pro Patria 7, Triestina -10
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti
*una gara in più
GIRONE B
Guidonia Montecelio-Torres 0-0
Juventus Next Gen-Pontedera 0-1
38' Migliardi
Ternana-Arezzo 1-1
37' Dubickas (T), 70' Cianci (A)
Sabato 25 ottobre
Campobasso-Rimini 1-1
32' Leoncini (R), 62' Cristallo (C)
Carpi-Gubbio 0-3
6' Carraro, 14' La Mantia, 67' Djankpata
Ore 20.30 Forlì-Pineto
Domenica 26 ottobre
Ore 14.30 Ascoli-Sambenedettese
Ore 14.30 Bra-Vis Pesaro
Ore 17.30 Pianese-Ravenna
Lunedì 27 ottobre
Ore 20.30 Perugia-Livorno
Classifica: Arezzo 28*, Ascoli 24, Ravenna 24, Ternana 18*, Guidonia Montecelio 17*, Forlì 16, Campobasso 16*, Gubbio 16*, Carpi 15*, Sambenedettese 14, Juventus Next Gen 14*, Pineto 14, Pianese 13, Vis Pesaro 12, Pontedera 11*, Livorno 10, Torres 7*, Bra 6, Perugia 3, Rimini -1*.
N.B: Rimini penalizzato di 12 punti
*una gara in più
GIRONE C
Foggia-Team Altamura 0-1
58' Curcio
Atalanta U23-Picerno 6-2
11' e 77' Misitano (A), 18' Manzoni (A), 19' Santaniello (P), 27' Veltri (P), 54' e 62' Vavassori (A). 90+1' Riccio (A)
Cavese-Crotone 1-0
3' Munari
Sabato 25 ottobre
Siracusa-Casarano 4-1
20' Chiricò (C), 45+2' Molina (S), 60' Di Paolo (S), 66' Frisenna (S), 86' Guadagni (S)Domenica 26 ottobre
Ore 12.30 Trapani Audace Cerignola
Ore 14.30 Catania-Benevento
Ore 14.30 Cosenza-Potenza
Ore 17.30 Monopoli-Giugliano
Ore 17.30 Sorrento-Latina
Ore 20.30 Salernitana-Casertana
Classifica: Benevento 22, Salernitana 22, Catania 21, Casarano 18*, Casertana 17, Crotone 17*, Cosenza 16, Monopoli 15, Team Altamura 14*, Atalanta U23 14*, Potenza 13, Latina 12, Sorrento 11, Cavese 11*, Audace Cerignola 10, Foggia 10*, Giugliano 9, Picerno 9*, Trapani 8, Siracusa 6*
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti
*una gara in più