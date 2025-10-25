Serie C, scoppiettante 3-3 tra Arzignano e Lumezzane, Siracusa e Gubbio travolgenti

Quattro dei cinque match di Serie C iniziati alle 17.30 si sono già conclusi, mentre Renate–Lecco è ancora in corso dopo una sospensione di circa mezz’ora dovuta allo spegnimento di due torri faro allo stadio “Favini” di Meda.

Nel Girone A spettacolo tra Arzignano e Lumezzane, con un 3-3 ricco di colpi di scena: Chiarello ha aperto le marcature per i veneti, Ndiaye ha pareggiato, poi Minesso e Bernardi hanno allungato sull’Arzignano, prima della rimonta firmata da Caccavo e Moscati per gli ospiti. Nel Girone B, Campobasso–Rimini è terminata 1-1: vantaggio romagnolo con Leoncini nel primo tempo, pareggio dei molisani nella ripresa grazie a Cristallo. Rotondo invece il successo del Gubbio, che espugna Carpi con un netto 3-0 maturato già nella prima mezz’ora con Carraro e La Mantia, completato da Djankpata nel secondo tempo.

Nel Girone C dominio del Siracusa, che ribalta e travolge il Casarano 4-1: dopo il vantaggio ospite di Chiricò, la squadra di casa ha reagito con le reti di Molina, Di Paolo, Frisenna e Guadagni, chiudendo la pratica con autorità.

11ª GIORNATA – 24-25-26-27 Ottobre 2025

GIRONE A

Novara-Virtus Verona 1-1

20' De Marchi (V), 43' Khailoti (N)

Union Brescia-Albinoleffe 2-1

25' Sottini (A), 42' Cisco (B), 77' De Francesco (B)

Sabato 25 ottobre

Arzignano-Lumezzane 3-3

19' Chiarello (A), 41' Ndiaye (L), 45+1' Minesso (A), 55' Bernardi (A), 64' Caccavo (L), 83' Moscati (L)

Ore 17.30 Renate-Lecco ancora in corso

Domenica 26 ottobre

Ore 14.30 Pro Vercelli-Pergolettese

Ore 14.30 Trento-Vicenza

Ore 17.30 Giana Erminio-Alcione Milano

Ore 17.30 Pro Patria-Ospitaletto Franciacorta

Lunedì 27 ottobre

Ore 20.30 Inter U23-Cittadella

Ore 20.30 Dolomiti Bellunesi-Triestina

Classifica: Vicenza 28, Union Brescia 24*, Lecco 21, Inter U23 19, Alcione Milano 17, Renate 13, Pro Vercelli 13, AlbinoLeffe 12*, Pergolettese 12, Trento 12, Cittadella 12, Giana Erminio 11, Virtus Verona 11*, Novara 11*, Dolomiti Bellunesi 10, Arzignano Valchiampo 10*, Ospitaletto 9, Lumezzane 8*, Pro Patria 7, Triestina -10

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti

*una gara in più

GIRONE B

Guidonia Montecelio-Torres 0-0

Juventus Next Gen-Pontedera 0-1

38' Migliardi

Ternana-Arezzo 1-1

37' Dubickas (T), 70' Cianci (A)

Sabato 25 ottobre

Campobasso-Rimini 1-1

32' Leoncini (R), 62' Cristallo (C)

Carpi-Gubbio 0-3

6' Carraro, 14' La Mantia, 67' Djankpata

Ore 20.30 Forlì-Pineto

Domenica 26 ottobre

Ore 14.30 Ascoli-Sambenedettese

Ore 14.30 Bra-Vis Pesaro

Ore 17.30 Pianese-Ravenna

Lunedì 27 ottobre

Ore 20.30 Perugia-Livorno

Classifica: Arezzo 28*, Ascoli 24, Ravenna 24, Ternana 18*, Guidonia Montecelio 17*, Forlì 16, Campobasso 16*, Gubbio 16*, Carpi 15*, Sambenedettese 14, Juventus Next Gen 14*, Pineto 14, Pianese 13, Vis Pesaro 12, Pontedera 11*, Livorno 10, Torres 7*, Bra 6, Perugia 3, Rimini -1*.

N.B: Rimini penalizzato di 12 punti

*una gara in più

GIRONE C

Foggia-Team Altamura 0-1

58' Curcio

Atalanta U23-Picerno 6-2

11' e 77' Misitano (A), 18' Manzoni (A), 19' Santaniello (P), 27' Veltri (P), 54' e 62' Vavassori (A). 90+1' Riccio (A)

Cavese-Crotone 1-0

3' Munari

Sabato 25 ottobre

Siracusa-Casarano 4-1

20' Chiricò (C), 45+2' Molina (S), 60' Di Paolo (S), 66' Frisenna (S), 86' Guadagni (S)Domenica 26 ottobre

Ore 12.30 Trapani Audace Cerignola

Ore 14.30 Catania-Benevento

Ore 14.30 Cosenza-Potenza

Ore 17.30 Monopoli-Giugliano

Ore 17.30 Sorrento-Latina

Ore 20.30 Salernitana-Casertana

Classifica: Benevento 22, Salernitana 22, Catania 21, Casarano 18*, Casertana 17, Crotone 17*, Cosenza 16, Monopoli 15, Team Altamura 14*, Atalanta U23 14*, Potenza 13, Latina 12, Sorrento 11, Cavese 11*, Audace Cerignola 10, Foggia 10*, Giugliano 9, Picerno 9*, Trapani 8, Siracusa 6*

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

*una gara in più