Cremonese, Sanabria: "Conosciamo il gioco di Juric, daremo il 100% per fare punti"
L'attaccante della Cremonese Antonio Sanabria ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro l’Atalanta valido per l’8^ giornata di Serie A.
Come si batte una squadra di Juric?
"Non sarà facile. Conosciamo tutti il gioco di mister Juric e le qualità dell'Atalanta: sicuramente dovremo dare il 100% per fare punti qui in casa".
