Trascinato dai 'Fab 3', il Napoli risorge nel primo big match al Maradona: Conte batte l'Inter 3-1

Dopo due sconfitte consecutive e due prestazioni da dimenticare, il Napoli risorge nel primo big match disputato in questa stagione al Maradona. De Bruyne, McTominay e Anguissa (i tre dei Fab 4 disponibili, dunque i Fab 3) firmano il 3-1 all'Inter. Di Calhanoglu, su rigore, la rete di marca nerazzurra.

Mezzora di equilibrio

Il Napoli fa fatica a cancellare le tossine dopo la batosta rimediata in casa del PSV e comincia male, con una manovra farraginosa e troppo nervosismo. L'Inter prova ad approfittarne e per il primo quarto d'ora si fa preferire, costruendo tre palle gol: Bastoni su sviluppi di piazzato va a un passo dal legno, Calhanoglu da fuori manda a lato di un soffio, Lautaro a tu per tu con Milinkovic-Savic si fa ipnotizzare. Poi, però, pian piano inizia a prendere campo anche la squadra di Conte. Il secondo quarto d'ora è di marca azzurra, specie nel possesso, meno nelle occasioni.

De Bruyne fa l'1-0 e si fa male

Alla mezzora l'arbitro Mariani, probabilmente richiamato dall'assistente, assegna un rigore al Napoli per un fallo su Di Lorenzo da parte di Mkhitaryan, che nell'occasione si fa anche male e deve lasciare il campo (l'ex Zielinski, fischiatissimo dal Maradona, entra al suo posto). Conte manda De Bruyne dal dischetto, preferendolo a Neres che aveva preso il pallone, e il belga trasforma il penalty in maniera fredda, ma poi spaventa tutti fermandosi subito e toccandosi il flessore: altro infortunio, anche l'ex Manchester City è costretto a issare bandiera bianca.

Un altro legno

Nel finale di frazione c'è tempo per una traversa di Bastoni, ancora su sviluppi di calcio d'angolo, e di una girata di Lautaro che sfiora il palo. Ma anche di un altro legno colpito dall'Inter, il secondo del primo tempo, stavolta con Dumfries a spaventare il Maradona. Ma il parziale rimane lo stesso: 1-0 per gli azzurri.

Raddoppio e 1-2 in un quarto d'ora

L'inizio del secondo tempo è intenso, le emozioni tante. Al 54' il Napoli trova il 2-0 in contropiede: Spinazzola lancia lungo per McTominay, che poi è bravissimo a incrociare il destro, senza dare scampo a Sommer. Passano altri cinque minuti e arriva il gol dell'Inter: Buongiorno causa un calcio di rigore con un tocco di mano (Mariani lo concede dopo l'on-field-review), Calhanoglu si presenta dagli undici metri e riaccorcia le distanze. Da questo momento la gara si fa molto scorbutica, con tanto di scintille tra Conte e Lautaro che quasi arrivano al contatto.

Anguissa chiude i giochi

A metà della seconda frazione, però, arriva la rete che poi chiuderà la partita. Bella azione del Napoli, con la sponda di Neres per Anguissa. Poi è perfetto il camerunese, ancora una volta migliore in campo, con una sgroppata profonda, la sterzata a mandare al bar Dumfries e il mancino a incrociare che trafigge Sommer. Comincia poi la girandola dei cambi, l'Inter cerca una reazione che non arriva. Il Napoli gestisce bene, a dieci dalla fine Neres ha la grande chance per il poker ma la sciupa. Poco male, perché gli azzurri non vanno mai in sofferenza. E il match finisce 3-1, senza patemi.